Nuovo avviso per gli ispettori ambientali volontari dovranno vigilare contro le violazioni al conferimento dei rifiuti

5 nov 2025

Approvato dalla giunta comunale il nuovo avviso per la nomina degli ispettori ambientali volontari. "E' competenza del Comune la procedura sanzionatoria e la conseguente attività posta in essere per l’introito dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative conseguenti - si legge - alle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

