Nuovo allenatore Genoa scelto il sostituto di Vieira! Decisione presa ma non siederà in panchina contro la Fiorentina per questo motivo Ultimissime

Nuovo allenatore Genoa, il Grifone ha deciso sul sostituto di Vieira! Chi sarà ma non siederà in panchina contro la Fiorentina, i dettagli. Il Genoa ha scelto il suo nuovo condottiero. Dopo l’esonero di Patrick Vieira, la società rossoblù ha rotto gli indugi e, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha affidato la panchina a Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma e campione del mondo 2006 è l’uomo individuato per tentare una disperata rincorsa salvezza, con il Grifone ultimo in classifica con soli 3 punti. L’accordo è ai dettagli, ma c’è già un colpo di scena: De Rossi arriverà subito, ma il suo debutto in panchina dovrà attendere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Genoa, scelto il sostituto di Vieira! Decisione presa, ma non siederà in panchina contro la Fiorentina per questo motivo. Ultimissime

