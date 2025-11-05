Nuovi ecosistemi per ambienti urbani in equilibrio climatico | costruire il piano di adattamento della città di Palermo

Palermotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 12 novembre 2025, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo (Aula Capitò, via E. Basile ed. 7), si terrà il convegno "Nuovi ecosistemi per ambienti urbani in equilibrio climatico: costruire il Piano di adattamento della Città di Palermo". L'incontro si inserisce. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

nuovi ecosistemi ambienti urbaniGemelli digitali urbani, quando la tecnologia diventa democratica - progettazione: tecnologia, partecipazione e dati per città più trasparenti e sostenibili. Riporta agendadigitale.eu

Maestri del Paesaggio: i Nuovi ecosistemi urbani che cambieranno il volto di Piazza Vecchia - I Maestri del Paesaggio, l’appuntamento internazionale – giunto alla sua XV edizione – che trasforma Bergamo in un laboratorio a cielo aperto sul ... Si legge su bergamo.corriere.it

nuovi ecosistemi ambienti urbaniEcosistema Urbano 2025, la classifica delle migliori città italiane per la sostenibilità - Il nuovo rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente fotografa un’Italia sempre più sostenibile, ma il divario Nord- Riporta siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Ecosistemi Ambienti Urbani