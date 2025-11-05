Nuovi ecosistemi per ambienti urbani in equilibrio climatico | costruire il piano di adattamento della città di Palermo
Il prossimo 12 novembre 2025, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo (Aula Capitò, via E. Basile ed. 7), si terrà il convegno "Nuovi ecosistemi per ambienti urbani in equilibrio climatico: costruire il Piano di adattamento della Città di Palermo". L'incontro si inserisce. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
''Nuovi ecosistemi per ambienti urbani in equilibrio climatico'': convegno a Palermo sul Piano di adattamento della città | Palermomania.it - X Vai su X
Giornata mondiale ‘One Health’, un approccio ‘olistico’ per risolvere i problemi del mondo, a partire dalla sicurezza alimentare L’approccio ‘One Health’, che tiene conto delle interconnessioni tra la salute umana, quella animale e quella degli ecosistemi, è l’un - facebook.com Vai su Facebook
Gemelli digitali urbani, quando la tecnologia diventa democratica - progettazione: tecnologia, partecipazione e dati per città più trasparenti e sostenibili. Riporta agendadigitale.eu
Maestri del Paesaggio: i Nuovi ecosistemi urbani che cambieranno il volto di Piazza Vecchia - I Maestri del Paesaggio, l’appuntamento internazionale – giunto alla sua XV edizione – che trasforma Bergamo in un laboratorio a cielo aperto sul ... Si legge su bergamo.corriere.it
Ecosistema Urbano 2025, la classifica delle migliori città italiane per la sostenibilità - Il nuovo rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente fotografa un’Italia sempre più sostenibile, ma il divario Nord- Riporta siviaggia.it