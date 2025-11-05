Nuovi disegni e colori in periferia | un murale sulla parete del campetto in zona Penta

Lecceprima.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDO’ – Nuovi colori in periferia a Nardò. Ecco una sequenza di immagini giocose e colorate, situate a ridosso del campetto da calcio in piazza Grazia Deledda, nel cuore del quartiere popolare in zona Penta.Questo l’ultimo murale realizzato in città da Laura Stocco, in arte Laurenji Bloom, un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

