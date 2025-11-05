Nuove tecnologie e l' IA al servizio di allenatori e staff | l' evento organizzato dall' Aiac Marche

ANCONA – Il mondo degli allenatori prosegue la sua attività anche fuori dal campo. Aiac Marche organizza per lunedì 10 novembre presso la sala Coni del PalaRossini - con inizio alle ore 17.30 - un importante evento dal tema: “Calcio e nuove tecnologie: l’intelligenza artificiale al servizio di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Banche italiane, fusioni e nuove tecnologie: il settore cambia volto, lavoratori e sindacati in allerta - facebook.com Vai su Facebook

Parcheggi, Ztl, mobilità: nuove tecnologie a servizio dei disabili - Al giro di boa, Simon, la app per verificare la disponibilità di parcheggi riservati e per entrare in ztl senza lunghe trafile L'ACCESSIBILITÀ URBANA E I SUOI PUNTI DEBOLI - Scrive disabili.com

Gea, strategie al servizio delle aziende per l’utilizzo dell’IA - "QUANDO PARLIAMO con il vertice aziendale siamo soliti partire dalla strategia e dalle sfide da affrontare, mai dalle nuove tecnologie digitali abilitanti, ancorché affascinanti. Riporta quotidiano.net

Siemens lancia il “Centro per l’IA in sanità”/ Aiuterà gli ospedali ad adottare le nuove tecnologie - Siemens ha aperto un Centro per l'Adozione dell'IA in Sanità: l'obbiettivo è quello di aiutare gli ospedali a integrare le nuove tecnologie Siemens Healthineers ha lanciato in queste ore il suo ... Segnala ilsussidiario.net