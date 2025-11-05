Nuove assunzioni con incentivi | obbligatoria la pubblicazione su Siisl come fare?

Arriva un’importante novità sulle nuove assunzioni e sulle offerte di lavoro effettuate con incentivi al fine di rendere obbligatoria la pubblicazione delle procedure. A prevederlo è il decreto legge 159 del 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 31 ottobre, contenente indicazioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche novità come quelle inserite nel pacchetto delle assunzioni incentivate, sottoposte a una nuova disciplina per consentire a datori di lavoro, agenzie per il lavoro e lavoratori di entrare in contatto. Ecco, quindi, come si articola la nuova disciplina di pubblicità delle offerte di lavoro nel momento in cui il datore fruisca di incentivi consistenti, per lo più, in tagli di contributi a carico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

