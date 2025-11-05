Nuova vita per il bivacco Meneghello
Levissima rinnova il suo legame con la montagna contribuendo al riposizionamento del Bivacco Francesco Meneghello, una struttura d’alta quota situata nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, sul Colle degli Orsi, tra la Punta Cadini (3.524 m) e il Monte San Matteo (3.678 m). Il progettoIl. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Bivacco Meneghello: rinasce nel Parco dello Stelvio il rifugio simbolo dell’alpinismo e della ricerca scientifica - Dopo il crollo del 2023, causato dal cedimento dello sperone roccioso che lo sosteneva da oltre settant’anni, la storica ... Scrive radiotsn.tv