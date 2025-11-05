Nuova Sondrio | la stangata del giudice sportivo

Sondriotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mano pesante del giudice sportivo di serie D nei confronti di Kayro Heatley, giocatore della Nuova Sondrio espulso domenica nel corso del match contro la Casatese Merate, perso dai biancazzurri di mister Marco Amelia con il punteggio di 4-2. Lunga squalificaL'attaccante biancazzurro, infatti, è. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Giudice da' torto al 'Nirvana Baby' sulla cover di Nevermind - Nuova puntata nel tormentone del 'Nirvana Baby' sulla copertina dell'album Nevermind dei Nirvana: un giudice federale ha respinto una causa intentata da Spencer Elden, un uomo che sosteneva di essere ... Da ansa.it

Arriva la nuova stangata con la Tari. Aumenti del 9 per cento in bolletta - Stangata Tari nelle bollette che stanno arrivando ai civitanovesi, per il conguaglio 2025 da pagare entro fine settembre. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Sondrio Stangata Giudice