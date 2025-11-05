Nuova Sondrio | la stangata del giudice sportivo
Mano pesante del giudice sportivo di serie D nei confronti di Kayro Heatley, giocatore della Nuova Sondrio espulso domenica nel corso del match contro la Casatese Merate, perso dai biancazzurri di mister Marco Amelia con il punteggio di 4-2. Lunga squalificaL'attaccante biancazzurro, infatti, è. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Altre letture consigliate
FULL MATCH: CASATESE MERATE 4-2 NUOVA SONDRIO CALCIO Rivivi l'emozione della nostra grande vittoria! È online il video integrale della partita che ci ha visto trionfare 4-2 contro la Nuova Sondrio Calcio! Una prestazione incredibile, quattro r - facebook.com Vai su Facebook
Giudice da' torto al 'Nirvana Baby' sulla cover di Nevermind - Nuova puntata nel tormentone del 'Nirvana Baby' sulla copertina dell'album Nevermind dei Nirvana: un giudice federale ha respinto una causa intentata da Spencer Elden, un uomo che sosteneva di essere ... Da ansa.it
Arriva la nuova stangata con la Tari. Aumenti del 9 per cento in bolletta - Stangata Tari nelle bollette che stanno arrivando ai civitanovesi, per il conguaglio 2025 da pagare entro fine settembre. Riporta ilrestodelcarlino.it