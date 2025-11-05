Nuova Orchestra Scarlatti | A San Marcellino l’oboista Fabien Thouand solista di prestigio internazionale

Napolitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Nuova Orchestra Scarlatti continua l’attività prevista per il 2025 con un appuntamento d'eccezione: domenica 9 novembre 2025 ore 19, a Napoli in Largo San Marcellino 10, presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, l’Orchestra incontra uno dei più prestigiosi strumentisti del momento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

