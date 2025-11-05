Nuova maturità Carta docente ai precari e per biglietti aerei assicurazione sanitaria GPS II ciclo corsi Indire validità titolo ITP e molto altro Decreto scuola in Gazzetta Ufficiale SPECIALE

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre il decreto scuola, decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2025, n. 164, recante: "Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 20252026". L'articolo Nuova maturità, Carta docente ai precari e per biglietti aerei, assicurazione sanitaria, GPS, II ciclo corsi Indire, validità titolo ITP e molto altro. Decreto scuola in Gazzetta Ufficiale SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Carta docente non ancora disponibile, il ministero: “A gennaio sapremo numero precari”. I sindacati: “Si sa già” - La piattaforma per il bonus da 500€ agli insegnanti resterà ferma fino a gennaio 2025, nonostante i dati sui precari siano già disponibili ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Carta del Docente, non è ancora disponibile: cosa succede e quando sarà erogato - La Carta del Docente sarà disponibile solo a partire da gennaio 2026. Lo riporta newsmondo.it

Nuova maturità, Carta docente ai precari e per biglietti aerei, assicurazione sanitaria, GPS, II ciclo corsi Indire, validità titolo ITP e molto altro. Decreto scuola approvato - Approvato ieri in via definitiva alla Camera il DL 127/2025 "Riforma dell'Esame di Stato per la secondaria di II grado ... Scrive orizzontescuola.it