A Gatteo a Mare e Cesenatico questo mese vanno all’asta due alberghi che negli ultimi tempi sono stati battuti diverse volte senza esito, in quanto le stime iniziali erano molto superiori rispetto a quelle delle reali condizioni del mercato immobiliare, che per le strutture ricettive vede un calo notevole, dovuto principalmente al fatto che queste aziende hanno perduto di attrattiva e hanno un utile di impresa assottigliato, a causa dell’aumento dei costi di gestione. Oggi sarà battuto l’ Hotel Le Lune di Gatteo a Mare, situato al civico 3 di via Bologna, nel cuore della località turistica. La base di partenza è 729mila euro, quindi più vicina alle attuali condizioni di mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova battuta d’asta per due hotel della riviera