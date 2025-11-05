Nuova battuta d’asta per due hotel della riviera
A Gatteo a Mare e Cesenatico questo mese vanno all’asta due alberghi che negli ultimi tempi sono stati battuti diverse volte senza esito, in quanto le stime iniziali erano molto superiori rispetto a quelle delle reali condizioni del mercato immobiliare, che per le strutture ricettive vede un calo notevole, dovuto principalmente al fatto che queste aziende hanno perduto di attrattiva e hanno un utile di impresa assottigliato, a causa dell’aumento dei costi di gestione. Oggi sarà battuto l’ Hotel Le Lune di Gatteo a Mare, situato al civico 3 di via Bologna, nel cuore della località turistica. La base di partenza è 729mila euro, quindi più vicina alle attuali condizioni di mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
