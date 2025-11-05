Numeri in crescita per la Torino City Marathon | domenica 23 novembre si corre sotto la Mole
Tre gare, un’unica energia: la FIAT Torino City Marathon 2025 si correrà sulle distanze di maratona, mezza maratona e 5 km non competitiva. Numeri da record, con oltre 6700 iscritti e il 40% di stranieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Numeri in crescita nella nostra provincia secondo i dati del Sole 24 Ore. Restiamo comunque in un’ottima posizione nella graduatoria generale. - facebook.com Vai su Facebook
Numeri in crescita per la Torino City Marathon: domenica 23 novembre si corre sotto la Mole - Tre gare, un’unica energia: la FIAT Torino City Marathon 2025 si correrà sulle distanze di maratona, mezza maratona e 5 km non competitiva. Riporta msn.com
Presentata oggi la FIAT Torino City Marathon 2025: una maratona da record - TORINO – L’attesa sta per finire: tra un mese esatto, domenica 23 novembre, le strade di Torino torneranno a riempirsi di energia, passione e movimento con la FIAT Torino City Marathon. Come scrive tuttosport.com
La Torino City Marathon 2025 entra nelle “silver”, già 2.000 gli iscritti - L’edizione 2025, che si correrà domenica 23 novembre sulle distanze della maratona e della mezza maratona, cresce in modo costante e ... Come scrive tuttosport.com