Nozze durante il Covid l' ex prefetto Giovanni Bruno a processo per falso | Autorizzò un meeting aziendale

"L'ex prefetto mi chiese di predisporre un'autorizzazione per un meeting aziendale durante il Covid". Un impiegato dell'ufficio Ordine pubblico della prefettura di Viterbo primo testimone nel processo a Giovanni Bruno, imputato per falso in concorso con una coppia di fratelli imprenditori. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

