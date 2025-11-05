Nozze d’oro 300 coppie diranno un’altra volta ‘sì’ 50 anni dopo | Pesaro le celebra

Pesaro, 5 novembre 2025 – Cinquant’anni d’amore. Più che rari sono preziosi e come l’oro rappresentano sodalizi inossidabili alle intemperie della vita. Le coppie di pesaresi che nel 1975 convolarono a nozze furono circa 300. A loro – a chi nel 2025 corona una promessa lunga mezzo secolo – la città, il 22 novembre dalle ore 16, regalerà una giornata di festa. L’idea è stata subito accolta dal sindaco Andrea Biancani. L’idea – nata dalla fervida creatività di Giampiero Solari e di Paola Galassi – è stata subito accolta dal sindaco Andrea Biancani il quale il 22 novembre, giornata ribattezzata sul calendario “Le Nozze d’Oro dei Pesaresi 1975-2025”, risposerà le coppie che risponderanno all’invito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nozze d’oro, 300 coppie diranno un’altra volta ‘sì’ 50 anni dopo: Pesaro le celebra

