novembre del 1966 un mese drammatico per il valdarno

Arezzo, 05 novembre 2025 – I primi giorni di novembre del1966 restano scolpiti nella memoria di Firenze, della Toscana e del Valdarno. È il giorno in cui la furia dell’Arno e dei suoi affluenti travolse interi paesi e campagne, lasciando dietro di sé distruzione, fango e dolore. In poche ore, le piogge incessanti trasformarono i torrenti minori in fiumi impetuosi. Nel Valdarno, l’Arno uscì dagli argini in più punti, allagando ampie porzioni di fondovalle. A Figline e Incisa l’acqua raggiunse diversi metri d’altezza, sommergendo abitazioni, magazzini e stalle. Le cronache raccontano di famiglie rifugiate ai piani alti delle case, di uomini e donne che cercavano di mettere in salvo pochi beni, mentre l’acqua invadeva tutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

