Nove serie tv fantasy più belle di The Witcher

Negli ultimi anni, le prestazioni di The Witcher sono andate peggiorando. La serie Netflix, partita nel 2019 con un enorme successo e diventata subito un fenomeno culturale, ha iniziato a perdere slancio già con la seconda stagione. Il colpo di grazia è arrivato quando Henry Cavill ha annunciato l’addio al ruolo di Geralt di Rivia, poi affidato a Liam Hemsworth. Sebbene la quarta stagione non sia stata un disastro e Hemsworth si sia rivelato un degno sostituto, l’immagine complessiva dello show resta segnata da problemi di produzione, incoerenze narrative e un calo di fiducia del pubblico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

