Novant’anni di Cevolani Celebrazioni in serie per festeggiare il Liceo

Novant’anni. Novant’anni di lezioni, progetti e conoscenza. Novant’anni di studenti e studentesse. Insomma, novant’anni di Liceo Cevolani. Nato il 3 novembre del 1935, quando, per volontà del podestà Marco Luigi Chiarelli, una classe di soli sei studenti cominciò le lezioni, il Liceo si è, negli anni, ampliato, aumentando indirizzi e spazi, fino a diventare una delle realtà scolastiche più importanti del territorio. Di questa ricorrenza, e di eventi e attività organizzati dal Liceo per ricordarla e celebrarla, abbiamo parlato con la dirigente dell’istituto, dott.ssa Stefania Borgatti. "Nelle scorse settimane qualcosa è già stato fatto, ma l’idea è di proseguire con eventi e attività per tutto l’anno scolastico, coinvolgendo i ragazzi in conferenze e attività, sfruttando il nostro studio di registrazione per intervistare qualche ex studente della scuola e realizzando materiale da condividere sui canali social". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

