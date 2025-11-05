Novak Djokovic smentisce Binaghi sulla presenza alle ATP Finals | Non ho parlato con lui deciderò a fine torneo!
Novak Djokovic ha esordito bene nel torneo ATP250 di Atene (Grecia). Nell’evento curato e gestito dalla sua famiglia, Nole ci tiene a far bene, anche per rendersi conto della sua competitività. Il primo match non era dei più semplici, perché il cileno Alejandro Tabilo lo aveva sempre battuto nei due incontri precedenti: 6-2 6-3 a Roma l’anno scorso; 6-3 6-4 sulla terra rossa di Montecarlo quest’anno. Ulteriori stimoli c’erano per rifarsi e il 38enne serbo ha messo in atto le proprie intenzioni, piegando la resistenza del sudamericano col punteggio di 7-6 (3) 6-1. Nei quarti di finale, Djokovic giocherà contro il portoghese Nuno Borges. 🔗 Leggi su Oasport.it
