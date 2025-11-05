Notte di caos nel carcere di Ivrea | detenuti sfasciano i sanitari e allagano una cella

Nella notte di ieri, martedì 4 novembre 2025, si è scatenato nuovamente il caos all'interno del carcere di Ivrea, che è stato nuovamente teatro di gravi disordini e tumulti da parte dei detenuti. Intorno alla mezzanotte, due di loro, un italiano e un egiziano, collocati nella stessa cella del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

