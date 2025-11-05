C’è un’immagine che non riesco a scacciare dalla mente come quella di un giovane uomo con il volto tatuato, una catena al collo e lo sguardo fiero, che impugna un microfono come fosse un’arma, accettare che esista anche questo modo di essere cantautori metropolitani del nuovo millennio. Un’immagine simbolica, quasi profetica, che racconta il cortocircuito di un’intera generazione: quella che trasforma la rabbia in ritmo, la marginalità in identità, e la devianza in linguaggio artistico. Sempre più spesso la cronaca si intreccia con il mondo della trap e ci si ritrova a domandarsi come possano convivere il successo discografico e la deriva sociale, l’applauso e il reato, la musica e la violenza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Note stonate” è il nome di una recente operazione delle forze dell’ordine contro dei trapper collusi con la criminalità organizzata