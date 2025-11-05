Norcia rinasce la Basilica di San Benedetto | Un simbolo di fede e comunità

Norcia torna a risplendere. A nove anni esatti dal sisma che devastò l’Umbria, la Basilica di San Benedetto, simbolo della città, è stata restituita alla comunità grazie ad un grande lavoro di squadra che fra pubblico e privato. Fra i protagonisti di questa impresa troviamo Eni, il Commissario straordinario per la ricostruzione, il Ministero della Cultura, l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, la Regione Umbria e il Comune di Norcia. “Dopo il terremoto del 24 agosto – spiega Paolo Iannelli, architetto responsabile dei lavori – la Basilica presentava danni tutto sommato non gravissimi, ma dopo la scossa del 30 era un cumulo di macerie: la facciata nascondeva tre metri e mezzo di detriti che riempivano la navata”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

