Nonostante gli ascolti flop torna L’Isola dei Famosi | meno male che la conduttrice è straordinaria ecco chi è

Sembrava destinato a una lunga pausa dopo i risultati non entusiasmanti dell'ultima edizione, e invece L'Isola dei Famosi tornerà in onda prima del previsto. Il reality più avventuroso della televisione italiana, tra tuffi dall'elicottero, sfide di sopravvivenza e inevitabili discussioni per il riso, è pronto a riconquistare il pubblico di Canale 5. A Mediaset, infatti, è in corso una riorganizzazione del calendario dei reality show: il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini dovrebbe slittare alla primavera, lasciando spazio proprio ai naufraghi che, salvo cambiamenti, sbarcheranno nuovamente in Honduras molto presto.

