Nonni indagati per il neonato abbandonato volevano far sparire le tracce del parto La 31enne in tv | Avevo paura

Non si placa il clamore mediatico sul caso della 31enne di Calisese che, dopo il parto in casa, ha abbandonato il neonato al freddo, accanto ad un cassonetto dei rifiuti. Il piccolo si è fortunatamente salvato ed è ricoverato al Bufalini. Il versante caldo è ovviamente quello delle indagini, sia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Neonato abbandonato a Calisese, i nonni materni sapevano tutto: indagati per tentato infanticidio - I genitori della puerpera sono stati smentiti dai Servizi sociali: erano informati della gravidanza e avevano già rifiutato il bambino per il quale è previsto un percorso di affidamento e adozione ... Come scrive msn.com

Cesena, neonato abbandonato vicino al cassonetto: nonni indagati per tentato infanticidio in concorso - I genitori della 31enne che ha abbandonato il neonato nei pressi di un cassonetto a Cesena sono indagati per tentato infanticidio in concorso ... Lo riporta fanpage.it

Neonato trovato abbandonato vicino a un cassonetto: "La madre aveva chiesto di partorire in anonimato" - A dirlo sono i servizi sociali dell'Unione Valle Savio in relazione alla vicenda del neonato che lo scorso 30 ottobre è stato trovato tra i rifiuti alla periferia ... Riporta today.it