Nonna anticipa i soldi al postino ma è una truffa | arrestati in due

Napolitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Foggia hanno arrestato in flagranza due giovani di 22 e 20 anni, entrambi originari di Napoli, accusati di aver messo in atto una truffa ai danni di una 84enne foggiana. La donna era stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi suo nipote, le aveva chiesto di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Nonna Anticipa Soldi Postino