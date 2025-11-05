Non un film di Mafia ma un punti di vista diverso sul Maxiprocesso di Palermo | perché vedere al cinema La camera di consiglio
La camera di consiglio più lunga della storia. Quattro donne e 4 uomini chiusi in un appartamento per 36 giorni. Devono decidere se condannare per mafia gli imputati nel più grande processo che lo Stato italiano ha istituito contro Cosa Nostra. Ottocentosessantaquattro ore lontani dal mondo. Il cielo visto solo da un angusto terrazzino. Come mostra il video in anteprima esclusiva che vi proponiamo qui sopra. La camera di consiglio è un film di Fiorella Infascelli (già aiuto regista di Pasolini in Salò o le 120 giornate di Sodoma, e di Bernardo Bertolucci in La tragedia di un uomo ridicolo ) che, dopo essere passato alla Festa di Roma, arriva in sala il 20 novembre distribuito da Notorious Pictures. 🔗 Leggi su Amica.it
