Non solo Mamdani In Virginia e New Jersey vincono le dem moderate

Lontano dai riflettori di New York, i democratici hanno ottenuto altre vittorie travolgenti in questa tornata elettorale: tra queste spiccano i trionfi in Virginia e New Jersey, dove Abigail Spanberger e Mikie Sherrill sono diventate governatrici dei rispettivi stati, sconfiggendo gli sfidanti repubblicani con largo margine. Entrambe provengono dall’ala moderata del partito e hanno condiviso gran parte della loro carriera politica. Sia Sherrill, pilota di elicotteri della Marina, che Spanberger, ex agente della Cia, sono entrate alla Camera nella tornata elettorale delle midterm del 2018, che ha visto l’elezione di decine di volti nuovi nel partito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Non solo Mamdani. In Virginia e New Jersey vincono le dem moderate

Scopri altri approfondimenti

Le nuove governatrici di New Jersey e Virginia, oltre a Mamdani a New York: è la prima battuta d’arresto per Donald Trump, in attesa delle elezioni di mid term del prossimo anno. Finora, da quando è stato rieletto (esattamente un anno fa), non c’erano state el - facebook.com Vai su Facebook

Da #Mamdani alla Virginia, i democratici danno uno schiaffo a #Trump. E il presidente urla ai brogli e lancia insulti - X Vai su X

Elezioni a New York, Mamdani è il nuovo sindaco. Virginia e New Jersey ai Dem. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni a New York, Mamdani è il nuovo sindaco. Segnala tg24.sky.it

Usa, dem vincono in Virginia e New Jersey: chi sono governatrici Sherrill e Spanberger - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, dem vincono in Virginia e New Jersey: chi sono governatrici Sherrill e Spanberger ... Secondo tg24.sky.it

Non solo Mamdani. In Virginia e New Jersey vincono le dem moderate - In Virginia e in New Jersey, Abigail Spanberger e Mikie Sherrill sono diventate governatrici dei rispettivi stati, sconfiggendo gli sfidanti repubblicani con largo margine. ilfoglio.it scrive