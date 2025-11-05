Non solo Mamdani Dalla California al New Jersey l’election day è una batosta per Trump | Colpa dello shutdown

Ha un sapore amaro il primo test elettorale per Donald Trump a un anno dalla sua seconda elezione alla Casa Bianca. All’election day del 4 novembre, i democratici hanno strappato alcune vittorie importanti e per certi versi inattese, sfruttando la crescente impopolarità del presidente americano e delle sue politiche. Al di là dell’elezione del socialista Zohran Mamdani a nuovo sindaco di New York, i dem sono riusciti a strappare altre due vittorie fondamentali, eleggendo le prime due donne governatrici in New Jersey e in Virginia. Nel primo caso, confermandosi alla guida dello Stato, nel secondo strappando il controllo ai repubblicani. 🔗 Leggi su Open.online

