Non si è presentata Antonella Clerici salta la diretta | il pubblico in ansia

Personaggi tv. Antonella Clerici lascia tutti a bocca aperta (e non solo per le ricette): la regina della mattina di Rai 1 ieri non si è presentata in diretta, scatenando una pioggia di ipotesi e meme online. Al posto del consueto show di sorrisi e mestoli, la trasmissione si è trasformata in una maratona di repliche, tra le migliori performance culinarie dei giorni scorsi. Nessun segnale d’allarme, niente preavvisi: solo una breve apparizione della conduttrice, che ha annunciato “le migliori ricette viste in questi giorni”, lasciando i fan più confusi di una pastiera senza zucchero. “Non si è presentata”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Non si è presentata”. Antonella Clerici salta la diretta: il pubblico in ansia

