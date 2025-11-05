Non si è presentata Antonella Clerici salta la diretta | i dubbi del pubblico la spiegazione

Una sorpresa inaspettata ha accolto questa mattina i telespettatori di Rai 1: la puntata del 5 novembre di È sempre mezzogiorno non è andata in onda in diretta, come previsto, ma è stata sostituita da una raccolta di repliche delle migliori ricette trasmesse negli ultimi giorni. Una decisione che ha spiazzato il pubblico e che, al momento, non ha ancora ricevuto spiegazioni ufficiali da parte della Rai o della stessa Antonella Clerici. La conduttrice è comparsa brevemente sullo schermo per introdurre la puntata speciale, spiegando che sarebbero state proposte “le migliori ricette viste in questi giorni”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

