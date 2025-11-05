Non sapevo fosse il Louvre L' assurdo racconto del ladro-influencer Doudou

“Doudou Cross Bitume”. Questo è il soprannome di Abdoulaye N., al centro del dibattito in rete nelle ultime ore. Il motivo? Le sue incredibili dichiarazioni a proposito del furto al Louvre. Sì, perché il trentanovenne, conosciuto nella banlieue nord di Parigi anche come “La leggenda del motocross”, avrebbe preso parte alla rapina del secolo. senza sapere dove fosse. Originario di Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), “Doudou” si è fatto conoscere alla fine degli anni Duemila per i suoi video di acrobazie in moto pubblicati su Youtube, Dailymotion e recentemente su TikTok. In alcuni video, ancora online dopo sedici anni e visualizzati da quasi 700 mila persone, lo si vede esibirsi in acrobazie di motocross o intraprendere viaggi audaci dal quartiere Landy nel 93° arrondissement, dove è cresciuto, agli Champs-Élysées o al Trocadéro di Parigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

