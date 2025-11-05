Non sapevo fosse il Louvre | la surreale difesa di Doudou Cross Bitoum arrestato per il furto dei gioielli
Era celebre sui social per le sue acrobazie in motocross, ma ora Abdoulaye N., conosciuto online come “Doudou Cross Bitume”, rischia di passare alla storia come uno degli autori del furto dei giielli della corona di Francia al museo del Louvre e anche per la paradossale giustificazione che avrebbe riferito a investigatori e inquirenti che lo hanno fermato insieme ad altri sospettati negli scorsi giorni. Il 39enne di Aubervilliers, attualmente in carcere con le accuse di “furto in banda organizzata” e “associazione a delinquere”, avrebbe partecipato al colpo del 19 ottobre scorso nella galleria d’Apollon, da cui è sparito un bottino stimato in 88 milioni di euro e tuttora introvabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
