Non sapevo fosse il Louvre | chi è Doudou Cross Bitume uno degli arrestati per il colpo al museo I precedenti e la fama online

Il suo nome d’arte è « Doudou Cross Bitume » e fino a poco tempo fa era noto come « la leggenda del motocross », uno status confermato da un’ampia schiera di follower che seguivano le sue evoluzioni in motocicletta, esibite in numerosi video pubblicati da fine anni Duemila, su Youtube prima e su TikTok poi. Ma ora Niakate Abdoulaye sarà conosciuto anche per un altro motivo. Il 39enne di origine maliana è stato infatti arrestato con l’accusa di essere uno dei ladri che il 19 ottobre scorso hanno sottratto dal Louvre di Parigi gioielli della corona di Francia per un valore totale di 88 milioni di euro. 🔗 Leggi su Open.online