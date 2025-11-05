Non rientra a casa perchè colto da malore sull' alzaia | uomo soccorso d' urgenza
Vigili del fuoco e carabinieri in azione oggi pomeriggio a Pescate per la ricerca di una persona anziana che non ha fatto ritorno a casa dopo una passeggiata in riva al lago. L'allarme è scattato alle 16 e i pompieri si sono portati sul posto con un primo equipaggio con autopompa serbatoio e poi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
