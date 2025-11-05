Non parlare napoletano Lucia colpita con un pugno sul viso in un supermercato di Firenze
Lucia ha denunciato di essere stata aggredita a Firenze con un pugno solo perché parlava al telefono in napoletano. L’episodio, anticipato Dai Colli Fiorentini e pubblicato su FirenzeToday.it si sarebbe verificato mentre la quarantaduenne stava parlando in dialetto con la sorella nell’area. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
