Non parlare napoletano Lucia colpita con un pugno sul viso in un supermercato di Firenze

Napolitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucia ha denunciato di essere stata aggredita a Firenze con un pugno solo perché parlava al telefono in napoletano. L’episodio, anticipato Dai Colli Fiorentini e pubblicato su FirenzeToday.it si sarebbe verificato mentre la quarantaduenne stava parlando in dialetto con la sorella nell’area. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

