Non meritavi questa fine La famosa trovata morta a 31 anni | tutti scioccati

Una notizia ha sconvolto il mondo dei famosi, infatti la giovane è stata trovata senza vita. Era conosciuta online come Boneca Desumana, la “Bambola disumana”. Aveva solo 31 anni e un sogno tanto ambizioso quanto estremo: trasformarsi in una Barbie in carne e ossa. Il suo corpo è stato scoperto nella sua abitazione di San Paolo domenica mattina, dopo una segnalazione d’emergenza. I soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità hanno immediatamente avviato un’inchiesta, definendo la morte come “sospetta” in attesa dei risultati ufficiali dell’autopsia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it