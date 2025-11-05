Non ho ucciso io Hekuran Cumani Amri si difende davanti al giudice

Hekuran Cumani? "Non l'ho ucciso io". Il coltello? "Non ce l'avevo". E le testimonianze dei suoi amici, le intercettazioni? "Invenzioni". Yassin Amri, il 21enne di origine tunisina, accusato di aver ucciso il 23enne di Fabriano nel corso della lite nel parcheggio dell'Università, nella zona di via Pascoli, ha scelto di rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari, Valerio D'Andria, nel corso di un rapido interrogatorio di garanzia, che si è svoto ieri in carcere, dove il ragazzo si trova da venerdì sera. È accusato di omicidio pluriaggravato anche dai futili motivi. Perché, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe accoltellato a morte Hekuran durante una lite tra gruppi di ragazzi, all'alba del 18 ottobre.

