Non ha il posto vicino al fidanzato | caos a bordo di un volo Coppia fatta scendere dall’aereo – Video

Caos a bordo di un volo HK Express, compagnia low cost di Hong Kong, partito da Da Nang, in Vietnam e diretto proprio a Hong Kong. A causare il delirio poco prima della partenza, oltre a un ritardo di circa 90 minuti, è stata una coppia che aveva già discusso a terra, al terminal. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, i due hanno cominciato a litigare al terminal: lei ha accusato lui di tradimento e di violenza, urlandogli addosso mentre attendevano l’imbarco. Una scena forte che è stata ripresa da altri viaggiatori presenti in aeroporto. Una volta a bordo la situazione è precipitata. Il motivo? Alla donna e al fidanzato non erano stati assegnati posti vicini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

