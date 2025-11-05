Non dà più sue notizie da due settimane ricerche in corso per una 18enne scomparsa
Ancora una giovane scomparsa. Sono in corso le ricerche di Ambra Fabbri, 18enne nata a Ferrara e domiciliata a Milano che non dà sue notizie da circa due settimane. A formalizzare la denuncia di sparizione sono stati i genitori, preoccupati per la sorte della figlia. Chiunque la veda o abbia sue.
