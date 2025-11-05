non con la mia faccia flashmob delle giornaliste contro la violenza di genere

AGI - “Non con la mia faccia”, il coro scandito più volte nel corso del flashmob organizzato da Giornaliste italiane in piazza Capranica, a Roma, per dire stop alla violenza contro le donne e alla manipolazione delle immagini con l’intelligenza artificiale. Un appuntamento simbolico, aperto da un minuto di silenzio per Octav Stroici, l’operaio morto nel crollo della Torre dei Conti, che ha riunito volti noti del giornalismo e della politica, tra cui Carlo Calenda, Maria Elena Boschi e la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella. “La presenza di tutte noi è doverosa – ha sottolineato la ministra Roccella – perché è stato uno shock anche dal punto di vista personale per tutte. 🔗 Leggi su Agi.it

