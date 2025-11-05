Non con la mia faccia Flashmob delle giornaliste contro la violenza di genere
AGI - “Non con la mia faccia”, il coro scandito più volte nel corso del flashmob organizzato da Giornaliste italiane in piazza Capranica, a Roma, per dire stop alla violenza contro le donne e alla manipolazione delle immagini con l’intelligenza artificiale. Un appuntamento simbolico, aperto da un minuto di silenzio per Octav Stroici, l’operaio morto nel crollo della Torre dei Conti, che ha riunito volti noti del giornalismo e della politica, tra cui Carlo Calenda, Maria Elena Boschi e la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella. “La presenza di tutte noi è doverosa – ha sottolineato la ministra Roccella – perché è stato uno shock anche dal punto di vista personale per tutte. 🔗 Leggi su Agi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A Roma il flash mob organizzato da Giornaliste Italiane per dire "Non con la mia faccia" - X Vai su X
SABATO 8 Novembre - ore 18:30 Piazza Matteotti (di fronte al monumento dedicato ai caduti) Catanzaro Centro Flash mob FACCIAMO RUMORE Ad un anno dal lancio della campagna nazionale R1PUD1A, Emergency Catanzaro vuole riportare al centro dell - facebook.com Vai su Facebook
"Non con la mia faccia". Flashmob delle giornaliste contro la violenza di genere - “Non con la mia faccia”, il coro scandito più volte nel corso del flashmob organizzato da Giornaliste italiane in piazza Capranica, a Roma, per dire stop alla violenza contro le donne e alla man ... Scrive msn.com
A Roma il flash mob organizzato da Giornaliste Italiane per dire "Non con la mia faccia" - Scatti rubati alle partner o a sconosciute, manipolati con fotomontaggi o, sempre più spesso, con l’intelligenza artificiale. Da rtl.it
“Non con la mia faccia”, il flash mob delle Giornaliste Italiane - Giiornaliste in piazza per dire basta all’uso distorto e violento dell’immagine femminile nei media e nei social. Come scrive iltempo.it