Non ci sarà alla prossima puntata | Ballando la decisione dopo l’assenza

Un cammino che sembrava destinato al trionfo è stato messo in discussione da un imprevisto. La strada verso la vittoria in uno dei più noti talent show di ballo pareva completamente spianata per una nota conduttrice televisiva, almeno fino a quando un infortunio al piede sinistro, sopraggiunto la scorsa settimana, non ha reso il suo percorso al fianco del maestro improvvisamente incerto. L’incidente aveva generato una forte preoccupazione, portandola a mettere in dubbio la sua presenza nella puntata successiva e a manifestare “amarezza e tristezza nelle giuste proporzioni” per la potenziale battuta d’arresto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non ci sarà alla prossima puntata”: Ballando, la decisione dopo l’assenza

