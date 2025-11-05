Non andare a votare aumenta il rischio di morte
Roma, 5 novembre 2025 – Vista la crescente percentuale di astenuti alle elezioni, in Italia si potrebbe anche parlare di un’emergenza sanitaria in atto. Battute a parte, uno studio finlandese mette in correlazione il non andare a votare niente meno che con un aumento del rischio di morte. Oltre tre milioni di potenziali elettori seguiti per vent’anni. L’originale ricerca, guidata da Hannu Lahtinen dell’Helsinki Institute for Demography and Population Health e pubblicata sul Journal of Epidemiology & Community Health, ha preso in esame l’intero corpo elettorale della Finlandia di età pari o superiore ai 30 anni al momento delle elezioni parlamentari del 1999. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
