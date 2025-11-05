Nomine | l’Università saluta i quattro nuovi ambasciatori di Circle U
Pisa, 5 novembre 2025 – Mentre l’Alleanza Universitaria Europea Circle U. si prepara a celebrare il suo quinto anniversario, l’Università di Pisa rinnova il proprio impegno all’interno della rete accogliendo quattro nuovi ‘Ambassadors’, due studentesse e due studenti, pronti a promuovere le attività e i valori dell’Alleanza all’interno della comunità accademica pisana. Quest’anno il gruppo è composto da Agata Bernacca, Mattia Pietro Canale, Diego La Gioia e Anna Terroni, che rappresenteranno l’Ateneo nelle numerose iniziative condivise con le università partner di Circle U. Il loro contributo sarà fondamentale per rafforzare la visibilità dell’Alleanza e incoraggiare una partecipazione sempre più attiva della comunità studentesca alle opportunità di formazione, ricerca e mobilità offerte da Circle U. 🔗 Leggi su Lanazione.it
