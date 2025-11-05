Nomine di parroci Don Mauro Dall’Agata anche a Ca’ Ossi Don Medri nel Bidente

Con una lettera alle comunità interessate, il vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza ha comunicato due nomine di nuovi parroci: don Davide Medri si sposterà da San Pio X in Ca’ Ossi e ora guiderà le parrocchie delle due Unità pastorali dell’Alta Val Bidente. Succede a don Giordano Milanesi, 86 anni. A lui saranno affidate Santa Sofia, Collina di Pondo, Corniolo, Isola, Poggio alla Lastra e Spinello. Ma curerà anche Civitella, Galeata, Cusercoli, Nespoli, Pianetto e Voltre. Al posto di don Medri nella chiesa di via Ribolle, il vescovo ha nominato ora don Mauro DallAgata che manterrà anche l’incarico di parroco di San Giovanni Evangelista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

