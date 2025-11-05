Noi non eravamo nude – Claudia Gerini ce l’ha con Samira Lui? Cosa ha detto sulla Ruota della fortuna
Una frase pronunciata durante un podcast ha scatenato una nuova ondata di polemiche sulla televisione italiana e sul ruolo delle donne nei programmi di intrattenimento. Claudia Gerini, ospite del podcast Tintoria condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti, ha lanciato una critica non esplicita al ruolo di Samira Lui ne La ruota della fortuna e in generale verso alcune dinamiche televisive che, a suo dire, continuano a perpetuarsi nonostante i cambiamenti culturali degli ultimi decenni. Anche Paola Barale nei giorni scorsi aveva espresso delle perplessità sul ruolo di Samira, pur riconoscendo che è molto brava. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
News recenti che potrebbero piacerti
1 novembre 1921, nasce Mario Rigoni Stern. “Eravamo numeri. Non più uomini. Il mio era 7943. Ero uno dei tanti. Mi avevano preso sulle montagne ai confini con l’Austria, mentre tentavo di arrivare a casa, dopo l’8 settembre del ’43. Mi portarono a piedi fino - facebook.com Vai su Facebook