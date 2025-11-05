Nobody Wants This rinnovato per una terza stagione

Un’altra stagione, un altro rapido rinnovo per Nobody Wants This. Netflix ha ordinato una terza stagione della commedia romantica, con Adam Brody e Kristen Bell, che debutterà nel 2026. La notizia arriva 12 giorni dopo l’uscita della seconda stagione di 10 episodi della serie, creata da Erin Foster, il 23 ottobre. Nei suoi primi 11 giorni, la seconda stagione ha totalizzato 18 milioni di visualizzazioni a livello globale, classificandosi al primo posto nella classifica globale Netflix per due settimane consecutive e raggiungendo la Top 10 in 82 paesi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

