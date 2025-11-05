Nobody Wants This Netflix rinnova la serie con Adam Brody e Kristen Bell

2anews.it | 5 nov 2025

A dare l’annuncio è stata Kristen Bell: Nobody Wants This, la serie Netflix che la vede accanto ad Adam Brody, avrà una terza stagione.  Nobody Wants This è stata rinnovata per una terza stagione. La notizia, giunta nelle scorse ore, è stata data da Kristen Bell agli altri membri del cast attraverso un video pubblicato . 🔗 Leggi su 2anews.it

nobody wants this netflix rinnova la serie con adam brody e kristen bell

© 2anews.it - Nobody Wants This, Netflix rinnova la serie con Adam Brody e Kristen Bell

