Noah Centineo sarà John Rambo nel film prequel di Millenium Media

Di recente abbiamo saputo che Millennium Media sta lavorando a un prequel di Rambo, e lo studio ha ora confermato che Noah Centineo ( Black Adam, The Recruit ) è in trattative per interpretare una versione più giovane del leggendario eroe d’azione, nell’ambito di un nuovo accordo con Lionsgate. Lionsgate ha anche acquisito i diritti per sviluppare e produrre “tutte le opere derivate, comprese le future produzioni cinematografiche e televisive”, del franchise di The Expendables. Il regista di Sisu, Jalmari Helander, dirigerà John Rambo da una sceneggiatura del duo di sceneggiatori Rory Haines e Sohrab Noshirvani. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

