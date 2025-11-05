No allo spopolamento nell' Agrigentino nasce il Movimento per il diritto a restare
Nasce in provincia di Agrigento il Movimento per il diritto a restare, la prima rete regionale indipendente che riunisce 45 organizzazioni siciliane impegnate contro lo spopolamento e per il diritto dei giovani a costruire il proprio futuro nella propria terra. L’iniziativa sarà ufficializzata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
