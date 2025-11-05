No al greenwashing via libera del governo al decreto contro il marketing ingannevole Urso | sanzioni più severe
Via libera al decreto legge contro il greenwashing. Lo comunica il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al termine del Consiglio dei ministri. “Il provvedimento sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde – si legge in una nota – rafforza tutele e strumenti contro le pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti, i cosiddetti ‘green claims’ ingannevoli. E introduce nuove modalità di informazione chiara e verificabile a beneficio dei consumatori”. Via libera al decreto contro il greenwashing per difendere i consumatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
