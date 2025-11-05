Nitto Atp Finals otto giorni di tennis ma non solo | tutti gli eventi a Torino tra vip talk cene e mostre
Torino e il Piemonte si apprestano a ospitare per la quinta volta consecutiva le Nitto ATP Finals (9-16 novembre 2025), il culmine della stagione tennistica che vedrà i migliori otto giocatori e doppisti sfidarsi all'Inalpi Arena. La manifestazione trasformerà il capoluogo piemontese nella. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Ammira da vicino i grandi campioni delle #NittoATPFinals Domani 5 novembre in campo per il primo allenamento insieme a Torino la nostra coppia azzurra Bolelli e Vavassori Scopri il programma degli allenamenti al Circolo della Stampa Sporting: https - facebook.com Vai su Facebook
Grand Opening Show Nitto ATP Finals all’Inalpi Arena di Torino: GTT predispone servizio speciale, prolungato l’orario della metro - X Vai su X
ATP Finals 2025, Torino capitale del tennis mondiale: Sinner guida gli otto maestri. Dove guardare le partite. - Jannik in campo e in prima linea per la ricerca contro il cancro ... Lo riporta laprovinciadivarese.it
Chi affronterà Jannik Sinner alle ATP Finals 2025? I possibili avversari in base alle fasce del sorteggio - Manca ancora il nome dell'ultimo qualificato in singolare alle Nitto ATP Finals 2025 di tennis, in programma a Torino da domenica 9 a domenica 16 ... oasport.it scrive
Il regolamento del Round Robin e il calendario fino alla finale: tutto quello che c’è da sapere sulle Atp Finals 2025 - Sinner cerca il bis, Alcaraz il riscatto: dal 9 al 16 novembre i migliori otto tennisti si sfidano all'Inalpi Arena. Scrive ilfattoquotidiano.it